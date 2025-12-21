مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
17:15

برشلونة

جميع المباريات

أنجب منها 3 أولاد.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد النني الأولى

كتب – محمد عبد السلام:

04:02 ص 21/12/2025
يقيم محمد النني، لاعب منتخب مصر وأرسنال السابق، ولاعب نادي الجزيرة الإماراتي حاليا، في دولة الإمارات العربية المتحدة برفقة زوجته الثانية حنان، التي تحمل الجنسية المغربية، حيث أعلن زواجه منها خلال العام الجاري.

أبرز المعلومات عن آمال الحناوي زوجة محمد النني الأولى

وتعد حنان الزوجة الثانية لمحمد النني، إذ لا يزال متزوجا من زوجته الأولى آمال الحناوي، المصرية الجنسية، والتي ظهرت برفقته في العديد من المناسبات العامة، سواء خلال فترة احترافه ضمن صفوف نادي أرسنال الإنجليزي أو أثناء حضورها عددا من المباريات التي خاضها النني مع الفريق.

وفي السطور التالية، يستعرض موقع “مصراوي” أبرز المعلومات عن آمال الحناوي، الزوجة الأولى لمحمد النني:

تدعى آمال الحناوي، وتبلغ من العمر 30 عاما.

تهوى تصميم الأزياء والموضة، وتمتلك شغفا كبيرا بعالم الفاشون.

يتابع حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” أكثر من 80.1 ألف متابع.

تحرص على مشاركة صور تجمعها بعائلتها مع جمهورها ومتابعيها.

لديها ثلاثة أبناء: فتاة تدعى “فاطمة”، وولد يدعى “مالك”، وطفل ثالث لم تكشف عن اسمه حتى الآن.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد النني الأولى آمال الحناوي آمال الحناوي انستقرام آمال الحناوي زوجة النني زوجة محمد النني الثانية من هي زوجة النني الأولى أبناء النني

جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

