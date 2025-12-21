يقيم محمد النني، لاعب منتخب مصر وأرسنال السابق، ولاعب نادي الجزيرة الإماراتي حاليا، في دولة الإمارات العربية المتحدة برفقة زوجته الثانية حنان، التي تحمل الجنسية المغربية، حيث أعلن زواجه منها خلال العام الجاري.

أبرز المعلومات عن آمال الحناوي زوجة محمد النني الأولى

وتعد حنان الزوجة الثانية لمحمد النني، إذ لا يزال متزوجا من زوجته الأولى آمال الحناوي، المصرية الجنسية، والتي ظهرت برفقته في العديد من المناسبات العامة، سواء خلال فترة احترافه ضمن صفوف نادي أرسنال الإنجليزي أو أثناء حضورها عددا من المباريات التي خاضها النني مع الفريق.

وفي السطور التالية، يستعرض موقع “مصراوي” أبرز المعلومات عن آمال الحناوي، الزوجة الأولى لمحمد النني:

تدعى آمال الحناوي، وتبلغ من العمر 30 عاما.

تهوى تصميم الأزياء والموضة، وتمتلك شغفا كبيرا بعالم الفاشون.

يتابع حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” أكثر من 80.1 ألف متابع.

تحرص على مشاركة صور تجمعها بعائلتها مع جمهورها ومتابعيها.

لديها ثلاثة أبناء: فتاة تدعى “فاطمة”، وولد يدعى “مالك”، وطفل ثالث لم تكشف عن اسمه حتى الآن.