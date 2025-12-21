مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
17:15

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

أحمد عبد القادر ينشر 5 صور من حفل زفافه

كتب – محمد عبد السلام:

03:40 ص 21/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 5 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 5 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 5 صورة
    أحمد عبد القادر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا له مرتديا بدلة زفافه.

أحمد عبد القادر ينشر 5 صور من حفل زفافه

وظهر أحمد عبد القادر بالبدلة خلال حفل زفافه، الذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، بمحافظة الدقهلية، في مدينة المنصورة.

وشهد حفل الزفاف أجواء احتفالية كبيرة، وحضور عدد من لاعبي كرة القدم، أبرزهم عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام، كما حضر الحفل عدد من المطربين، من بينهم عصام صاصا، وأرتيجا، أحد مطربي المهرجانات.

ويذكر أن أحمد عبد القادر شارك مع النادي الأهلي في 122 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 20 هدفا، وصناعة 12 هدفا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد عبد القادر حفل زفاف أحمد عبد القادر الأهلي الأهلي اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجلاد: نسب المشاركة الهزيلة في الانتخابات تنفي تمتع البرلمان الحالي بمشروعية شعبية
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية