نشر أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا له مرتديا بدلة زفافه.

أحمد عبد القادر ينشر 5 صور من حفل زفافه

وظهر أحمد عبد القادر بالبدلة خلال حفل زفافه، الذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، بمحافظة الدقهلية، في مدينة المنصورة.

وشهد حفل الزفاف أجواء احتفالية كبيرة، وحضور عدد من لاعبي كرة القدم، أبرزهم عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام، كما حضر الحفل عدد من المطربين، من بينهم عصام صاصا، وأرتيجا، أحد مطربي المهرجانات.

ويذكر أن أحمد عبد القادر شارك مع النادي الأهلي في 122 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 20 هدفا، وصناعة 12 هدفا.