5 صور من حفل زفاف أحمد حمدي لاعب نادي الزمالك

احتفل أحمد حمدي نجم وسط نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين، بحفل زفافه على لاعبة فريق كرة القدم للسيدات بالنادي شهد مكرم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لحفل زفاف نجم وسط الفارس الأبيض، عبر مواقع التواصل المختلفة خلال الساعات الماضية.

وكان نجم وسط نادي الزمالك، احتفل يوم الجمعة الماضي 28 نوفمبر الماضي بعقد قرانه على شهد مكرم في حفل عائلي بسيط.

وفي سياق متصل غاب أحمد حمدي عن مباراة الفارس الأبيض الماضية أمام كايزر تشيفز، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

والجدير بالذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي.

أقرأ أيضًا:

"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تخسر في مستهل مشوارها بكأس العرب أمام سوريا