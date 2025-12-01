مباريات الأمس
5 صور من حفل زفاف أحمد حمدي لاعب نادي الزمالك

كتب - يوسف محمد:

10:47 م 01/12/2025
احتفل أحمد حمدي نجم وسط نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين، بحفل زفافه على لاعبة فريق كرة القدم للسيدات بالنادي شهد مكرم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لحفل زفاف نجم وسط الفارس الأبيض، عبر مواقع التواصل المختلفة خلال الساعات الماضية.

وكان نجم وسط نادي الزمالك، احتفل يوم الجمعة الماضي 28 نوفمبر الماضي بعقد قرانه على شهد مكرم في حفل عائلي بسيط.

وفي سياق متصل غاب أحمد حمدي عن مباراة الفارس الأبيض الماضية أمام كايزر تشيفز، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

والجدير بالذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي.

