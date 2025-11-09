مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

1 1
22:00

برشلونة

جميع المباريات

أول تعليق لشقيقة محمد هاني بعد تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري

كتب- نهى خورشيد:

08:41 م 09/11/2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    محمد هاني لاعب الأهلي وشقيقته (24)
  • عرض 24 صورة
    محمد هاني لاعب الأهلي وشقيقته
  • عرض 24 صورة
    محمد هاني لاعب الأهلي وشقيقته (20)
  • عرض 24 صورة
    محمد هاني لاعب الأهلي وشقيقته (11)
  • عرض 24 صورة
    محمد هاني لاعب الأهلي وشقيقته (21)
  • عرض 24 صورة
    محمد هاني لاعب الأهلي وشقيقته (15)
  • عرض 24 صورة
    محمد هاني لاعب الأهلي وشقيقته (23)
  • عرض 24 صورة
    محمد هاني لاعب الأهلي وشقيقته (22)
  • عرض 24 صورة
    محمد هاني لاعب الأهلي وشقيقته (19)
  • عرض 24 صورة
    محمد هاني لاعب الأهلي وشقيقته (18)
  • عرض 24 صورة
    محمد هاني لاعب الأهلي وشقيقته (17)
  • عرض 24 صورة
    محمد هاني لاعب الأهلي وشقيقته
  • عرض 24 صورة
    محمد هاني لاعب الأهلي وشقيقته (14)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وحرس الحدود الموسم الماضي
  • عرض 24 صورة
    يفو جماهير الأهلي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والزمالك

علقت شقيقة محمد هاني، لاعب النادي الأهلي على تتويجه ببطولة كأس السوبر المصري على حساب نادي الزمالك.

وكتبت عبر خاصة ستوري حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "فخورة بك، دائما وأبدا بطل".

وفاز النادي الأهلي بهدفين دون على الزمالك، سجلهما أشرف بن شرقي ومروان عطية.

تعليق شقيقة محمد هاني

شقيقة محمد هانى محمد هانى الأهلي الزمالك كأس السوبر المصري الأهلي اليوم

