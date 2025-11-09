أول تعليق لشقيقة محمد هاني بعد تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري
كتب- نهى خورشيد:
علقت شقيقة محمد هاني، لاعب النادي الأهلي على تتويجه ببطولة كأس السوبر المصري على حساب نادي الزمالك.
وكتبت عبر خاصة ستوري حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "فخورة بك، دائما وأبدا بطل".
وفاز النادي الأهلي بهدفين دون على الزمالك، سجلهما أشرف بن شرقي ومروان عطية.