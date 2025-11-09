"كالعادة".. أول تعليق من شوبير على تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري

علقت سلمي صقر زوجة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هدفه في مرمي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ونشرت سلمي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع خلال مشاهدتها للهدف، مع تعليق:"عاش يا حياتي، ألما وفارس اتخضوا من صويتي".

وحصد المارد الأحمر لقب السوبر المصري للمرة السادسة عشر في تاريخه، بعد فوزه اليوم على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.