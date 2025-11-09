مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

"اتخضوا من صويتي".. أول تعليق من زوجة مروان عطية بعد تسجيله الهدف الثاني أمام الزمالك

كتب- نهى خورشيد:

07:46 م 09/11/2025
    سلمى صقر زوجة مروان عطية (3)
    سلمى صقر زوجة مروان عطية (1)
    زوجات نجوم الأهلي في افتتاح مشروع مروان عطية
    مروان عطية وزوجته (14)
    مروان عطية وزوجته (13)
    مروان عطية وزوجته (6)
    مروان عطية وزوجته (11)
    مروان عطية وزوجته (2)
    مروان عطية وزوجته (12)
    مروان عطية وزوجته (10)
    مروان عطية وزوجته (9)
    مروان عطية وزوجته (8)
    مروان عطية وزوجته (7)
    زوجة مروان عطية (7) (1)
    زوجة مروان عطية (2) (1)
    زوجة مروان عطية (6) (1)
    مروان عطية وزوجته
    زوجة مروان عطية (7)
    مروان عطية وزوجته
    مروان عطية وزوجته (1)
    مروان عطية وزوجته (4)
    مروان عطية وزوجته (5)
    مروان عطية وزوجته (3)

علقت سلمي صقر زوجة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هدفه في مرمي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ونشرت سلمي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع خلال مشاهدتها للهدف، مع تعليق:"عاش يا حياتي، ألما وفارس اتخضوا من صويتي".

وحصد المارد الأحمر لقب السوبر المصري للمرة السادسة عشر في تاريخه، بعد فوزه اليوم على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

تعليق زوجة مروان عطية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة مروان عطية مروان عطية نتيجة مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري سلمى صقر

