لاعب يد الأهلي السابق يحتفل بخطوبته على نجمة سموحة

احتفل لاعب الفريق الأول لكرة اليد السابق بالنادي الأهلي مروان حاتم، بحفل خطوبته على لاعبة فريق سموحة إنجي حسن.

وأقيم حفل خطوبة الثنائي منذ عدة أيام، وسط أجواء عائلية هادئة، حيث حضر الحفل عدد بسيط من الأصدقاء وأسر العروسين.

وكان مروان حاتم خاض رحلة احتراف أوروبية، في صفوف فريق أديمار ليون الإسباني، منذ عام 2023، قبل أن يعود للفريق الأحمر في مايو من العام الجاري.

وبعد أشهر معدودة من عودته مرة آخرى إلى النادي الأهلي، أعلن سموحة في أغسطس الماضي، ضم حاتم لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف فريق اليد بالنادي.

