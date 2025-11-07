ترمز الجلابية إلى شكل تاريخ طويل وعمق ثقافي كبير للشعب المصري، بمختلف طبقاتهم ومستوياتهم، فهي تعبير أساسي عن ثقافة أغلب الشعب المصري.

ولا ترتبط الجلابية المصرية بفئة أو طبقة معينة في الشعب المصري، حيث أننا نجد أنها هوية تعبر عن أغلب فئات المجتمع المصري، مع اختلاف أشكالها وأنواعها التي تختلف من منطقة لأخرى داخل مصر.

وكون الجلابية زي يعبر عن ثقافة الشعب المصري بشكل كبير، فنجد أن فئة كبيرة من المشاهير ونجوم المجتمع المصري بكل طبقاتهم، يقبلون دائما على ارتدائها في بعض الأوقات، كنوع من أنواع الحفاظ على الهوية المصرية.

ومن بين أبرز المشاهير ونجوم المجتمع، هم نجوم كرة القدم الذين يحرصون دائما على ارتداء الجلابية، سواء في الاحتفال بالأعياد أو خلال أداء الصلوات.

وهناك عدد من نجوم كرة القدم يظهرون باستمرار مرتديا الجلابية، هو نجم الأهلي محمد أبو تريكة، غيره من نجوم كرة القدم المصرية.

وارتداء الجلابية لا يقتصر على نجوم كرة القدم المصرية فقط، أو على النجوم العرب، بل أن هناك نجوم عالميين يظهرون أيضًا خلال ارتداء الجلابية، ومنهم الفرنسي كريم بنزيما.

