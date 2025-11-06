مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

الدوري الأوروبي

أوتريخت

1 1
19:45

بورتو

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 3
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

1 3
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

0 0
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

0 0
22:00

جينك

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

2 1
19:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا؟ (كوميك)

كتب - يوسف محمد:

09:23 م 06/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    كوميك الأهلي وسيراميكا (4)_8
  • عرض 11 صورة
    كوميك الأهلي وسيراميكا (3)_7
  • عرض 11 صورة
    كوميك الأهلي وسيراميكا (2)_6
  • عرض 11 صورة
    كوميك الأهلي وسيراميكا (2)_5
  • عرض 11 صورة
    كوميك الأهلي وسيراميكا (5)_9
  • عرض 11 صورة
    كوميك الأهلي وسيراميكا (6)_10
  • عرض 11 صورة
    كوميك (2)_2
  • عرض 11 صورة
    كوميك الأهلي وسيراميكا (1)_4
  • عرض 11 صورة
    كوميك الأهلي وسيراميكا (1)_3
  • عرض 11 صورة
    كوميك (1)_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وبهذا الفوز، ضمن المارد الأحمر الصعود إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم 9 نوفمبر الجاري.

وينتظر المارد الأحمر في نهائي كأس السوبر المصري، الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، التي تجمع بين فريقي بيراميدز والزمالك.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز النادي الأهلي، على حساب سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على حساب سيراميكا كليوباترا، في كأس السوبر المصري، بمطالعة الألبوم أعلاه:

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من ياس توروب بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في السوبر

"سيرك".. رونالدو يكشف سبب غيابه عن جنازة جوتا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الأهلي وسيراميكا كليوباتر نصف نهائي كأس السوبر المصري كأس السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

علم الروم.. كيف تؤثر الصفقة القطرية على الدولار والاقتصاد المصري؟