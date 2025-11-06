كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا؟ (كوميك)
كتب - يوسف محمد:
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.
وبهذا الفوز، ضمن المارد الأحمر الصعود إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم 9 نوفمبر الجاري.
وينتظر المارد الأحمر في نهائي كأس السوبر المصري، الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، التي تجمع بين فريقي بيراميدز والزمالك.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز النادي الأهلي، على حساب سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري.
ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على حساب سيراميكا كليوباترا، في كأس السوبر المصري، بمطالعة الألبوم أعلاه:
