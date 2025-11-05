كيف استقبل لاعبي الأهلي إمام عاشور بعد عودته من الإصابة؟

حرصت جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على دعم كريستيانو جونيور، خلال مشاركته رفقة المنتخب البرتغالي، في بطولة للناشئين بتركيا.

وشاركت جورجينا مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال متابعتها لمباراة البرتغال تحت 16 عاما، بكأس اتحادات كرة القدم.

وظهرت جورجينا بقميص رياضي يغلب عليه طابع الأناقة أيضًا، حيث حرصت على ارتداء قميص المنتخب البرتغالي الذي يحمل الرقم 7.

واحتفل كريستيانو جونيور رفقة منتخب البرتغال، بالتتويج بلقب كأس اتحادات كرة القدم، وهى البطولة التي أقيمت في تركيا.

كما حرصت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هي الآخرى، على التواجد لدعم حفيدها في مشاركته الدولية رفقة منتخب بلاده.

