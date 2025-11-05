مباريات الأمس
كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

28 29
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

29 22
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

1 1
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

أتلتيك بلباو

10 صور لظهور جورجينا رودريجيز مع كريستيانو جونيور في مباراته مع البرتغال

كتب - يوسف محمد:

06:41 م 05/11/2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جورجينا وكريستيانو جونيور
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو جونيور وجورجينا (3)
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو جونيور وجورجينا (1)
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو جونيور وجورجينا (5)
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو جونيور وجورجينا (6)
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو جونيور وجورجينا (2)
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو جونيور وجورجينا (8)
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو جونيور وجورجينا (9)
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو جونيور وجورجينا (7)

حرصت جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على دعم كريستيانو جونيور، خلال مشاركته رفقة المنتخب البرتغالي، في بطولة للناشئين بتركيا.

وشاركت جورجينا مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال متابعتها لمباراة البرتغال تحت 16 عاما، بكأس اتحادات كرة القدم.

وظهرت جورجينا بقميص رياضي يغلب عليه طابع الأناقة أيضًا، حيث حرصت على ارتداء قميص المنتخب البرتغالي الذي يحمل الرقم 7.

واحتفل كريستيانو جونيور رفقة منتخب البرتغال، بالتتويج بلقب كأس اتحادات كرة القدم، وهى البطولة التي أقيمت في تركيا.

كما حرصت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هي الآخرى، على التواجد لدعم حفيدها في مشاركته الدولية رفقة منتخب بلاده.

دعم جورجينا رودريجيز لكريستيانو جونيور جورجينا رودريجيز جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو جورجينا رودريجيزعلى إنستجرام

