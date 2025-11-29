لاعبو بيراميدز يوجهون رسالة دعم خاصة لرمضان صبحي (صورة)

لحظات حزن لاعبي الزمالك بعد التعادل مع كايزر تشيفز في الكونفدرالية (صور)

حرص لاعبو نادي بيراميدز على دعم زميلهم رمضان صبحي قبل انطلاق مباراة الفريق أمام باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز، حامل اللقب القاري، ضيفًا على بطل زامبيا مساء اليوم على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا، في ثاني مواجهات دور المجموعات بدوري الأبطال.

ورفع لاعبو الفريق، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري والطبي، قميص رمضان صبحي قبل انطلاق المباراة تعبيرًا عن دعمهم لنجم الفريق.

وقررت المحكمة الدولية كاس إيقاف رمضان صبحي لمدة أربع سنوات بسبب التلاعب في تحليل المنشطات. كما تعرض اللاعب للحبس على ذمة قضية تزوير في أحد المعاهد، على أن يتم الفصل في القضية خلال الجلسة المقررة يوم 30 ديسمبر المقبل.

