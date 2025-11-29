مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

باور ديناموز

0 1
18:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 2
17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

ريال أوفييدو

جميع المباريات

إعلان

لاعبو بيراميدز يوجهون رسالة دعم خاصة لرمضان صبحي (صورة)

كتب : محمد القرش

06:22 م 29/11/2025
حرص لاعبو نادي بيراميدز على دعم زميلهم رمضان صبحي قبل انطلاق مباراة الفريق أمام باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز، حامل اللقب القاري، ضيفًا على بطل زامبيا مساء اليوم على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا، في ثاني مواجهات دور المجموعات بدوري الأبطال.

ورفع لاعبو الفريق، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري والطبي، قميص رمضان صبحي قبل انطلاق المباراة تعبيرًا عن دعمهم لنجم الفريق.

وقررت المحكمة الدولية كاس إيقاف رمضان صبحي لمدة أربع سنوات بسبب التلاعب في تحليل المنشطات. كما تعرض اللاعب للحبس على ذمة قضية تزوير في أحد المعاهد، على أن يتم الفصل في القضية خلال الجلسة المقررة يوم 30 ديسمبر المقبل.

لاعبو بيراميدز يدعمون رمضان صبحي بطريقة خاصة

