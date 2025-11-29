أول تعليق من مدرب الجيش المغربي على التعادل مع الأهلي

أبدى ألكسندر سانتوس مدرب نادي الجيش الملكي المغربي رضاه عن أداء لاعبيه خلال المباراة التي استضافوا بها نظيرهم الأهلي.

نتيجة مباراة الجيش الملكي المغربي و الأهلي

الجيش الملكي المغربي كان قد تعادل مع الأهلي بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال سانتوس في تصريحات قناة بي إن سبورتس عقب المباراة:" الأهلي فريق كبير وهو الأفضل في أفريقيا ومن بين أفضل أندية العالم وفخور بأداء اللاعبين وعلى الجماهير أن تفخر باللاعبين وكنا نستحق الفوز".

وأشار مدرب الجيش الملكي المغربي إلى أنهم لم يكونوا الأفضل فقط خلال الشوط الأول من المباراة بل سيطروا على آخر 15 دقيقة من اللقاء كذلك.

وأتم سانتوس تصريحاته بالتنويه إلى أن المباراة كانت مهمة بالنسبة لهم وكانوا يريدون الفوز بها ولكن حصدوا في النهاية نقطة وتبقى لهم 4 مباريات يحتاجون لحصد أكبر عدد من النقاط بها.

ترتيب الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

فريق الجيش الملكي المغربي حصد نقطته الأولى بالمجموعة ليصعد للمركز الثالث بفارق الأهداف عن نظيره شبيبة القبائل الجزائري متذيل الترتيب.

وعلى الجانب الآخر يتصدر الأهلي جدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني.

