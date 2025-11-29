مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

باور ديناموز

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

ليدز يونايتد

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من مدرب الجيش المغربي على التعادل مع الأهلي

كتب : مصطفى الجريتلي

12:47 ص 29/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    زيزو في مباراة الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 11 صورة
    تريزيجيه في مباراة الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 11 صورة
    الجماهير المصرية في مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
  • عرض 11 صورة
    تريزيجيه من مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
  • عرض 11 صورة
    تريزيجيه ومحمد شريف من مباراة الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 11 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي خلال مباراة الجيش الملكي
  • عرض 11 صورة
    كوكا خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 11 صورة
    تريزيجيه من مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
  • عرض 11 صورة
    فرحة لاعبي الجيش الملكي بالهدف أمام الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبدى ألكسندر سانتوس مدرب نادي الجيش الملكي المغربي رضاه عن أداء لاعبيه خلال المباراة التي استضافوا بها نظيرهم الأهلي.

نتيجة مباراة الجيش الملكي المغربي و الأهلي

الجيش الملكي المغربي كان قد تعادل مع الأهلي بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال سانتوس في تصريحات قناة بي إن سبورتس عقب المباراة:" الأهلي فريق كبير وهو الأفضل في أفريقيا ومن بين أفضل أندية العالم وفخور بأداء اللاعبين وعلى الجماهير أن تفخر باللاعبين وكنا نستحق الفوز".

وأشار مدرب الجيش الملكي المغربي إلى أنهم لم يكونوا الأفضل فقط خلال الشوط الأول من المباراة بل سيطروا على آخر 15 دقيقة من اللقاء كذلك.

وأتم سانتوس تصريحاته بالتنويه إلى أن المباراة كانت مهمة بالنسبة لهم وكانوا يريدون الفوز بها ولكن حصدوا في النهاية نقطة وتبقى لهم 4 مباريات يحتاجون لحصد أكبر عدد من النقاط بها.

ترتيب الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

فريق الجيش الملكي المغربي حصد نقطته الأولى بالمجموعة ليصعد للمركز الثالث بفارق الأهداف عن نظيره شبيبة القبائل الجزائري متذيل الترتيب.

وعلى الجانب الآخر يتصدر الأهلي جدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني.

اقرأ أيضًا:

"سكينة معجون".. 10 صور لأحداث الشغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي

فيديو أهداف مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الجيش الملكي المغربي نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* أول رد رسمي من بيراميدز على موقف الخطيب من أزمة رمضان صبحي
* فيديو أهداف مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
ننشر كراسة الشروط.. طرح شقق المصريين في الخارج السبت