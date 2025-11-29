بقيمة 81 مليون جنيه مصري.. أبرز 5 ساعات فاخرة في خزانة محمد صلاح

تُعدّ مجموعة الساعات الفاخرة التي يمتلكها محمد صلاح مبهرة بقدر تألقه في كرة القدم؛ فهو يملك ساعات نادرة من ريتشارد ميل وأوديمار بيجيه، إضافة إلى ساعة مميزة وغير تقليدية من أوليس ناردين «فريك لاب».

قدّم نجم ليفربول مواسم رائعة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، وكان من أبرز أسباب فوز فريقه بالعديد بالبطولات، مما جعله هدفًا مهمًا لكبار الأندية حول العالم، وفي وقت سابق رفض صلاح عرضًا ضخمًا بلغت قيمته 500 مليون جنيه إسترليني للانتقال إلى السعودية، وفضّل البقاء في أنفيلد، حيث تشير التقارير إلى أنه يتقاضى نحو 542 ألف دولار أسبوعيًا.

ومع هذا الدخل الكبير، من الطبيعي أن يخصص صلاح جزءًا من أمواله لاقتناء ساعات فاخرة، وخلال السنوات الماضية، ظهر بقطع نادرة وقيمة من أشهر العلامات العالمية. (وفقا لموقع "style" المهتم بمقتنيات المشاهير)

ريتشارد ميل RM17-02

بعد إعلان تجديد عقده مع ليفربول في أبريل، احتفل صلاح بإضافة ساعة جديدة إلى مجموعته: ريتشارد ميل RM17-02 توربيون تيتانيوم. تتميز بتصميم مفتوح مطعّم بالياقوت، وألوان الأزرق والأسود والذهبي، داخل علبة من السيراميك الأزرق والذهب الوردي مع حزام مطاطي مطابق. تبلغ قيمتها حوالي 950,000 دولار.

أوديمار بيجيه رويال أوك

يبدو أن صلاح يعشق الساعات الهيكلية المعقدة، إذ ارتدى ساعة رويال أوك «بيربتشوال كالندر أوبن ووركد» خلال مباراة ضد باريس سان جيرمان. تأتي الساعة بعلبة سيراميك سوداء، مع تقويم دائم يعرض الأشهر والأسابيع والسنوات الكبيسة، إضافة إلى أطوار القمر ومؤشرات من الذهب الوردي. تقدّر قيمتها بحوالي 400,000 دولار.

أوديمار بيجيه رويال أوك كونسبت فلاينج توربيون GMT

أضاف صلاح أيضًا ساعة رياضية فخمة من أوديمار بيجيه، وارتداها بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019. تتميز بتصميم عصري من التيتانيوم والسيراميك، وواجهة هيكلية، ومنطقة زمنية ثانية، وتوربيون طائر يبدو وكأنه معلّق في الهواء. سعرها يقارب 200,000 دولار.

أوليس ناردين فريك لاب

يُظهر صلاح تقديره للساعات غير التقليدية، مثل ساعة «فريك لاب» من أوليس ناردين، المصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18. تتميز بعدم وجود تاج أو عقارب تقليدية، ويعمل توربيونها الدائري كعقرب دقائق. تتضمن ميزانًا من السيليكون لزيادة الدقة، وتتوفر في 99 قطعة فقط عالميًا. يبلغ سعرها حوالي 95,000 دولار.

Urwerk UR-105 CT Streamliner

ومن بين أغرب وأجرأ الساعات التي يمتلكها صلاح ساعة «UR-105 CT Streamliner» من أورويرك، المستوحاة من فن الآرت ديكو في نيويورك. قد تبدو في البداية وكأنها ليست ساعة، إذ تعتمد على نظام عرض رقمي متحرك مخفي جزئيًا تحت شبكة معدنية. عند فتح الغطاء، يظهر قلبها الميكانيكي المعقد بتفاصيل مذهلة. ويصل سعرها إلى حوالي 65,000 دولار.

ليبلغ مجموع سعر أبرز خمس ساعات يمتلكها محمد صلاح حوالي 1,710,000 دولار أمريكي، ما يعادل تقريبًا 81,571,500 جنيه مصري.