خطف أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار خلال تواجده مع بعثة الفريق في مطار القاهرة، قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الجيش الملكي.

وتفاعل الكثير من الجماهير، مع الحقائب التي كان يحملها نجم الأهلي في يده، خاصة في ظل ألوانها المختلفة والغير اعتيادية بالنسبة للكثير من الجماهير.

وكان بن شرقي يحمل في يده، حقيبة تحمل اللون الأخضر المطعم ببعض النقاط البيضاء، بجانب حقيبة أخرى يحملها اللاعب وتحمل اللون البني، بالإضافة إلى أنه كان يحمل في يديه حقيبة تحمل اللون الأصفر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره الجيش الملكي المغربي اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة كلا من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

نتيجة مباراة الأهلي الماضية

وكان الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويحتل النادي الأهلي حاليا، صدارة ترتيب المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 3 نقاط جمعهم من مباراة واحدة، فيما يأتي فريق الجيش الملكي في المركز الثالث دون أي رصيد من النقاط.

أقرأ أيضًا:

تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري الأبطال

طعن وفسخ تعاقد.. أحدث تطورات أزمة رمضان صبحي