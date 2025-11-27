شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها 4 لاعبين يرحلون عن صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، وتطورات الحالية الصحية لنجل عماد النحاس.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

بعد إيقافه 4 سنوات.. كهربا يوجه رسالة دعم لرمضان صبحي (صورة)

وجه محمود عبدالمنعم كهربا، رسالة دعم لرمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف اليوم من قبل لجنة المنشطات الدولية.

"نزيف بالمخ".. آخر تطورات الحالة الصحية لابن عماد النحاس

شهدت الساعات الماضية، تعرض محمد عماد النحاس، نجل مدرب الأهلي السابق والزوراء العراقي الحالي، لحادث سير أدي لدخوله غرفة العمليات بإحدى المستشفيات.

مصدر يكشف لمصراوي.. من زار رمضان صبحي في محسبه الأيام الماضية؟

كشف مصدر تفاصيل الأيام الماضية لنجم وسط بيراميدز رمضان صبحي، داخل محبسه في سجن الكيلو 10 ونص، قبل ساعات من عقد جلسة محاكمته صباح اليوم الثلاثاء.

4 أسماء على قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلي.. من هم؟

كشف الإعلامي جمال الغندور عن اختيارات الدنماركي ييس توروب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن أسماء اللاعبين المرشحين للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بعد تعرضه لحادث .. 5 معلومات عن نجل عماد النحاس

تعرض أمس الأربعاء، محمد عماد النحاس، لحادث سير مروع نقل على إثرها لإحدى المستشفيات بسبب اصابته بنزيف وارتجاج بالمخ.

تفاعل زوجته وسبب حبسه.. كواليس آخر 72 ساعة في حياة رمضان صبحى

تصدر اللاعب رمضان صبحى، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لعقوبة قاسية بالإيقاف 4 سنوات من قبل لجنة الانضباط الدولية للمنشطات.

"غائب منذ 70 عاما".. ليفربول يسجل رقما سلبيا بعد الهزيمة برباعية أمام آيندهوفن

تعرض فريق ليفربول الإنجليزي لهزيمة قاسية أمس الأربعاء، على يد فريق بي أس في آيندهوفن الهولندي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

"بعد حادث نجله".. 10 صور وأبرز المعلومات عن عائلة عماد النحاس

تصدر عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق، المدير الفني الحالي لفريق الزوراء العراقي المشهد الرياضي المصري، خلال الساعات الماضية، بعد تعرض نجله لحادث سير أمس الأربعاء.