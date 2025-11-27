مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

جميع المباريات

إعلان

"قصص متفوتكش".. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي.. والحالة الصحية لنجل عماد النحاس

كتب : هند عواد

10:02 ص 27/11/2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    عائلة عماد النحاس (1)
  • عرض 23 صورة
    عماد النحاس وأبنائه (1)
  • عرض 23 صورة
    رسائل نجوم الكرة لرمضان صبحي
  • عرض 23 صورة
    رسائل نجوم الكرة لرمضان صبحي
  • عرض 23 صورة
    رسائل نجوم الكرة لرمضان صبحي
  • عرض 23 صورة
    رسائل نجوم الكرة لرمضان صبحي
  • عرض 23 صورة
    رسائل نجوم الكرة لرمضان صبحي
  • عرض 23 صورة
    رسائل نجوم الكرة لرمضان صبحي
  • عرض 23 صورة
    فريق ليفربول (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة ليفربول و بي آس في آيندهوفت
  • عرض 23 صورة
    ليفربول وآيندهوفين (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    ليفربول وآيندهوفين (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    مصطفى العش
  • عرض 23 صورة
    مصطفى العش
  • عرض 23 صورة
    أشرف داري
  • عرض 23 صورة
    أحمد رضا
  • عرض 23 صورة
    أشرف داري
  • عرض 23 صورة
    مصطفى العش
  • عرض 23 صورة
    أحمد رضا أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 23 صورة
    ليفربول وآيندهوفين (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    ليفربول وآيندهوفين (6) (1)
  • عرض 23 صورة
    فريق ليفربول (5) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها 4 لاعبين يرحلون عن صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، وتطورات الحالية الصحية لنجل عماد النحاس.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

بعد إيقافه 4 سنوات.. كهربا يوجه رسالة دعم لرمضان صبحي (صورة)

وجه محمود عبدالمنعم كهربا، رسالة دعم لرمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف اليوم من قبل لجنة المنشطات الدولية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"نزيف بالمخ".. آخر تطورات الحالة الصحية لابن عماد النحاس

شهدت الساعات الماضية، تعرض محمد عماد النحاس، نجل مدرب الأهلي السابق والزوراء العراقي الحالي، لحادث سير أدي لدخوله غرفة العمليات بإحدى المستشفيات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصدر يكشف لمصراوي.. من زار رمضان صبحي في محسبه الأيام الماضية؟

كشف مصدر تفاصيل الأيام الماضية لنجم وسط بيراميدز رمضان صبحي، داخل محبسه في سجن الكيلو 10 ونص، قبل ساعات من عقد جلسة محاكمته صباح اليوم الثلاثاء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

4 أسماء على قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلي.. من هم؟

كشف الإعلامي جمال الغندور عن اختيارات الدنماركي ييس توروب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن أسماء اللاعبين المرشحين للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد تعرضه لحادث .. 5 معلومات عن نجل عماد النحاس

تعرض أمس الأربعاء، محمد عماد النحاس، لحادث سير مروع نقل على إثرها لإحدى المستشفيات بسبب اصابته بنزيف وارتجاج بالمخ.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تفاعل زوجته وسبب حبسه.. كواليس آخر 72 ساعة في حياة رمضان صبحى

تصدر اللاعب رمضان صبحى، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لعقوبة قاسية بالإيقاف 4 سنوات من قبل لجنة الانضباط الدولية للمنشطات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"غائب منذ 70 عاما".. ليفربول يسجل رقما سلبيا بعد الهزيمة برباعية أمام آيندهوفن

تعرض فريق ليفربول الإنجليزي لهزيمة قاسية أمس الأربعاء، على يد فريق بي أس في آيندهوفن الهولندي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بعد حادث نجله".. 10 صور وأبرز المعلومات عن عائلة عماد النحاس

تصدر عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق، المدير الفني الحالي لفريق الزوراء العراقي المشهد الرياضي المصري، خلال الساعات الماضية، بعد تعرض نجله لحادث سير أمس الأربعاء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قصص متفوتكش الأهلي لاعبون يرحلون عن الأهلي نجل عماد النحاس رمضان صبحي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يرتفع في مصر اليوم
شبورة ورياح.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة