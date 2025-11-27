القاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور لها داخل أحدي المطاعم.

وظهرت حنين في المطعم بإطلالة أنيقة ولافتة، نالت إعجاب الجمهور لما تتمتع به من جمال وأناقة.

الجمهور يعلق على صور جديدة للإعلامية حنين خالد زوجة محمد عواد

وحصدت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين، حيث علق الكثيرون عليها، وكان من أبرز التعليقات: "قلب الزملكاوية من جوا والله."

ويذكر أن حنين خالد تعمل مذيعة في راديو صوت الزمالك، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء.

أرقام محمد عواد مع الزمالك

وانضم محمد عواد إلى نادي الزمالك عام 2019 قادما من نادي الإسماعيلي، وشارك منذ ذلك الحين في 137 مباراة، استقبل خلالها 112 هدفا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 63 مباراة.