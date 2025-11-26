بخرزة زرقاء وشعار الزمالك.. زوجة محمد عواد تنشر صورا جديدة وتعلق
كتب- محمد عبد السلام:
نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التقطتها داخل استديو "صوت الزمالك" بجوار لوجو النادي.
زوجة محمد عواد تنشر صورا جديدة
وظهرت حنين خلال تسجيل إحدى حلقاتها أمس في راديو صوت الزمالك، حيث ظهرت في عدة صور من داخل الاستديو إلى جانب شعار القلعة البيضاء.
وأرفقت حنين على الصور رمز "الخرزة الزرقاء" في إشارة إلى خوفها من الحسد.
يذكر أن حنين خالد تعمل مقدمة برامج في راديو صوت الزمالك، الذي يحظى بمتابعة واسعة من جماهير النادي.
مباراة الزمالك القادمة
وتقام مباراة الزمالك ضد نادي كيزر تشيفز الساعة 9 مساء في إطار منافسات بطولة الكونفدرالية.