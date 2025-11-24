بعد دعمها الأخير..23 صورة لأجمل المواقف بين إمام عاشور وزوجته

دائما نلاحظ الدعم الكبير الذي تقدمه ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لزوجها سواء في فترته الأخيرة أثناء إصابته أو في الملاعب.

اعتدنا دائما على ظهور زوجة إمام عاشور ياسمين حافظ في الكثير من حفلات الجوائز أو معه في أرضية الملعب بعد فوز فريقه بالبطولة، وإذا لم تكن موجودة معه تشاركه عبر مكالمة "فيديو كول".

وقد شاهدنا إمام عاشور قد أصيب في الفترة الماضية بفيروس A، الذي منعه من المشاركة مع النادي الأهلي لمدة 70 يوما، وبعد رجوعه إلى أرض الملعب تألق إمام عاشور وسجل هدفا.

ودعمته زوجته بعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا الذي فاز فيه النادي الأهلي برباعية مقابل هدف، وسجل إمام عاشور الهدف الرابع في أول مشاركة له بعد الإصابة.

وخلال منشور على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" نشرت ياسمين حافظ على حسابها الرسمي خلال خاصية "الستوري" قائلا: قولتلك إنك هترجع أقوى من أي وقت، وإنت أثبت ده النهارده يا حبيبي.

ويتضح من خلال العديد من الصور أنهم يقضون وقتهم معا في أماكن مختلفة، ويسافرون إلى خارج البلاد، ويتمتعون بإجازتهم الصيفية في أجواء مليئة بالمرح والسعادة.