15 نجما رحلوا عن الأهلي والزمالك واختفوا عن الأضواء

مر علي فريقي الاهلي والزمالك، العديد من اللاعبين اللذين ارتدوا قميص قطبي الكرة المصرية، ولكن سريعًا ما انتهت مسيرتهم واختفوا في طي النسيان.

يستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، قائمة مختصره من اللاعبين اللذين لعبوا للأهلي والزمالك واختفوا سريعًا.

لاعبين انضموا للزمالك واختفوا سريعًا

في القلعة البيضاء تعددت أسماء اللاعبين الذين لعبوا للفارس الأبيض، علي سبيل المثال:

محمد سعيد قطة، من ناشئين الأهلي لكنه انضم للزمالك في 2011 لمدة 5 سنوات مقابل 550 ألف جنيه، ولكنه ظل حيس الدكة حتي رحل دون ان يضع بصمته.

عادل فتحي.. الظهير الأيمن السابق للزمالك، انضم للفارس الأبيض في 2005، ولكن مشادته مع فاروق جعفر أبقته حبيس الدكة ورحل سريعًا.

سيد مسعد مهاجم الزمالك السابق، انضم للأبيض في في موسم 2009/2010 مقابل مليون جنيه، ورحل سريعًا لعدم مشاركته خلال فترة حسام حسن.

مجدي عطوة انضم من إنبي موسم 2006-2007 وسط توقعات بأن يكون خليفة محمد بركات في الملاعب المصري، لكنه لم يظهر بالشكل المنتظر ورحل سريعًا.

هناك أيضًا الظهير الأيسر علي فتحي، والظهير الأيمن أسامة إبراهيم، وحمادة طلبة.

لاعبين انضموا للأهلي واختفوا سريعًا

علاء شعبان: انضم للأهلي قادمًا من الحمام المطروحي مقابل 400 ألف، وخاض 3 مباريات وطلب مانويل جوزيه رحيله.

عمرو جمال.. تم تصعيده من قطاع ناشئين الأهلي وتم التنبؤ به بأن يكون مهاجم مصر الأول، ولكن الإصابته عطلته وابتعد عن الأضواء بعد رحيله عن الأهلي.

الإيفواري سليمان كوليبالي، كان ضمن أبرز المهاجمين المحترفين، ولكن رحل بعد 4 شهور فقط من انضمامه للأهلي.

هناك أيضًا الحارس مسعد عوض، والمهاجم ماليك إيفونا، والاعب أحمد حمودي وعمرو بركات وباسم علي.