10 صور لمحمد عبد الغني لاعب الزمالك السابق مع زوجته وأولاده

شارك محمد عبد الغني لاعب نادي غزل المحلة الحالي والزمالك اسلابق، متابعية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة عائلته.

ونشر عبد الغني عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة زوجته وأبنائه وعلق: "وقت مع العائلة.

وشارك صاحب الـ 32 عاما، خلال الموسم الحالي 2025-2026، في 5 مباريات رفقة غزل المحلة، لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وكان محمد عبد الغني انتقل في يوليو الماضي 2025 إلى غزل المحلة، قادما من صفوف فريق البنك الأهلي.