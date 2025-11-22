مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

10 صور لمحمد عبد الغني لاعب الزمالك السابق مع زوجته وأولاده

كتب : مصراوي

05:52 ص 22/11/2025
شارك محمد عبد الغني لاعب نادي غزل المحلة الحالي والزمالك اسلابق، متابعية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة عائلته.

ونشر عبد الغني عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة زوجته وأبنائه وعلق: "وقت مع العائلة.

وشارك صاحب الـ 32 عاما، خلال الموسم الحالي 2025-2026، في 5 مباريات رفقة غزل المحلة، لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وكان محمد عبد الغني انتقل في يوليو الماضي 2025 إلى غزل المحلة، قادما من صفوف فريق البنك الأهلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عبد الغني نادي الزمالك الدوري المصري آخر أخبار الزمالك

