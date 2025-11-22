اكتسب محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شعبية كبيرة خلال السنوات الماضية، لكونه واحد من أهم وأبرز نجوم الكرة المصرية خلال الفترة الماضية.

ويقدم صاحب ال 29 عاما مستويات كبيرة رفقة النادي الأهلي في السنوات الماضية، جعلته عنصر أساسي في الفريق، بجانب أنه أصبح الظهير الأيمن الأساسي في تشكيلة حسام حسن مع منتخب مصر.

وعلى الرغم من الجماهيرية والشعبية الكبيرة، التي يتمتع بها الظهير الأيمن للأهلي ومنتخب مصر، إلا أنه دائما ما يكون حريص على جعل حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء بشكل كبير.

أبرز المعلومات عن عائلة محمد هاني

ويبلغ محمد هاني من العمر 29 عاما، فهو من مواليد 25 يناير 1996 بمدينة القاهرة.

والكثير من الجماهير يعرفون نجم المارد الأحمر محمد هاني، إلا أنهم لايعرفون أن هاني ولد لعائلة أهلاوية، حيث أن والده كان يعمل داخل النادي الأهلي، منذ عام 1986.

وهاني جمال والد نجم الأهلي، عمل لسنوات عديد داخل القلعة الحمراء في منصب نائب مدير حمام السباحة داخل النادي الأهلي.

ويحرص دائما محمد هاني على التواجد رفقة عائلته، حيث يشارك العديد من الصور مع عائلته، وسبق وأكدت والدة هاني، في تصريحات تليفزيونية، على أنه يمثل كل شيء بالنسبة لها، قائلة: "محمد هو أساس البيت".

ويمتلك هاني اختين، ميرنا هاني ومايا هاني، ويحرص دائما على مشاركتهم لحظاته السعدية والتقاط الصور معهم، بشكل دائم ومستمر.

زوجة محمد هاني

وزوجة محمد هاني تدعى حبيبة أبو الفتوح، كان هاني احتفل بحفل الخطوبة في عام 2020، ثم تم عقد القران في عام 2020، قبل أن يحتفل الثنائي بحفل الزفاف في يونيو 2024.

ويرتبط محمد هاني بعلاقة قوية مع حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، حيث أن زوجة محمد هاني حبيبة، هى الأخت الصغرى للميس أبو الفتوح زوجة حسام غالي.

