مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الجونة

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

زيسكو

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

18 صورة لزوجة ميدو في الجيم

كتب : مصراوي

01:43 ص 22/11/2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (1)
  • عرض 18 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (2)
  • عرض 18 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (3)
  • عرض 18 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (18)
  • عرض 18 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (5)
  • عرض 18 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (6)
  • عرض 18 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (7)
  • عرض 18 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (8)
  • عرض 18 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (9)
  • عرض 18 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (10)
  • عرض 18 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (11)
  • عرض 18 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (12)
  • عرض 18 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (13)
  • عرض 18 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (14)
  • عرض 18 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (15)
  • عرض 18 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (16)
  • عرض 18 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة – مصراوي

نشرت يسرا الليثي، زوجة لاعب الزمالك السابق ميدو، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الفيديوهات وهي داخل الجيم.

يسرا الليثي زوجة ميدو في الجيم

وظهرت يسرا الليثي في المقاطع أثناء ممارستها التمارين الرياضية داخل الجيم بشكل مستمر، داعية إلى الاهتمام بالرياضة والمحافظة على النشاط البدني بانتظام.

كما تحرص يسرا الليثي في برنامجها "بودكاست" على مناقشة موضوعات تتعلق بالتمارين الرياضية ونظام التغذية السليم للمرأة، إضافة إلى اهتمامها بالرشاقة ودورها في تطوير الذات عند المرأة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة أحمد حسام ميدو يسرا الليثي أحمد حسام ميدو صور زوجة ميدو يسرا الليثي انستقرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
تحرك جديد من التعليم تجاه واقعة الاعتداء على أطفال مدرسة دولية
80 % زيادة في منسوب المياه.. الري تصدر بيانا هاما بشأن التصرفات الإثيوبية الأحادية حول تشغيل سد النهضة