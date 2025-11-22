18 صورة لزوجة ميدو في الجيم

15 نجما رحلوا عن الأهلي والزمالك واختفوا عن الأضواء

القاهرة – مصراوي

نشرت يسرا الليثي، زوجة لاعب الزمالك السابق ميدو، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الفيديوهات وهي داخل الجيم.

يسرا الليثي زوجة ميدو في الجيم

وظهرت يسرا الليثي في المقاطع أثناء ممارستها التمارين الرياضية داخل الجيم بشكل مستمر، داعية إلى الاهتمام بالرياضة والمحافظة على النشاط البدني بانتظام.

كما تحرص يسرا الليثي في برنامجها "بودكاست" على مناقشة موضوعات تتعلق بالتمارين الرياضية ونظام التغذية السليم للمرأة، إضافة إلى اهتمامها بالرشاقة ودورها في تطوير الذات عند المرأة.