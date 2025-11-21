مباريات الأمس
"بعد تصريحاته عن الخطيب".. 13 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة ربيع ياسين

كتب : مصراوي

06:14 ص 21/11/2025
  عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ربيع ياسين
  • عرض 15 صورة
    ربيع ياسين من حفل زفاف ابنته
  • عرض 15 صورة
    حفل زفاف شقيقة عمر ربيع ياسين
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسن من حفل زفاف ابنة ربيع ياسين
  • عرض 15 صورة
    خالد بيبو ومحمد فاروق من حفل زفاف ابنة ربيع ياسين
  • عرض 15 صورة
    حفل زفاف ابنة ربيع ياسين
  • عرض 15 صورة
    المغني أوكا يحيى حفل ابنة ربيع ياسين
  • عرض 15 صورة
    أحمد شوبير من حفل زفاف ابنة ربيع ياسين (1)
  • عرض 15 صورة
    أحمد شوبير من حفل زفاف ابنة ربيع ياسين (2)
  • عرض 15 صورة
    طاهر أبو زيد في حفل زفاف ابنة ربيع ياسين (5)
  • عرض 15 صورة
    طاهر أبو زيد في حفل زفاف ابنة ربيع ياسين (1)
  • عرض 15 صورة
    محمد فاروق لاعب الأهلي السابق في حفل زفاف ابنة ربيع ياسين
  • عرض 15 صورة
    خالد بيبو وياسر ريان في حفل زفاف ابنة ربيع ياسين
  • عرض 15 صورة
    طاهر أبو زيد في حفل زفاف ابنة ربيع ياسين (4)

تصدر ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، المشهد خلال الساعات الماضية بعد حديثه عن حزنه من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بسبب عدم تواصله معه خلال الفترة الماضية.

وقال ياسين في تصريحات خلال ظهوره في بودكاست "جول كاست": "أنه لم يقابل محمود الخطيب منذ فترة طويلة، حينما كلفني بإدارة نادي ديلفي، جعل مختار مختار هو من يبلغني".

وأضاف: "لا يوجد أي خلاف بيني وبين محمود الخطيب، لكنني حزين بسبب عدم تواصله معي، لا أعلم سر تجاهله لي على الرغم من أنه لا يوجد بيننا أي خلافات سابقة".

أبرز المعلومات عن عائلة ربيع ياسين

ويعد ربيع ياسين من أبرز اللاعبين طوال تاريخ النادي الأهلي ومنتخب مصر، حيث تمكن من حصد العديد من الألقاب رفقة المارد الأحمر، بجانب تألقه رفقة منتخب مصر وتحقيقه لقب أمم أفريقيا مع الفراعنة.

وليس هناك معلومات متوفرة بشكل كبيرة عن عائلة ربيع ياسين، إذ أنه كان حريص دائما على إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء، بالإضافة إلى الهدوء المعروف عنه أيضًا.

ولا يوجد الكثير من المعلومات المتوفرة عن زوجة ربيع ياسين، فيما سبق له وأن أعلن أنه يمتلك ثلاثة أبناء، وهم: "عمر، آية وتقى".

وعمر نجل ربيع ياسين سبق له ممارسة كرة القدم على مستوى الناشئين بالأهلي، قبل أن يخوض العديد من التجارب الأخرى في مصر، لكنه لم يستمر كثيرا، ثم اتجه بعد ذلك للعمل في الإعلام الرياضي.

ربيع ياسين النادي الأهلي محمود الخطيب عائلة ربيع ياسين ربيع ياسين وعائلته

