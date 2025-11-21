"من أخويا إلى مش بيكلمني".. كيف تغيرت علاقة ربيع ياسين ومحمود الخطيب؟

اعتادت جماهير جورجينا رودريجيز على ظهورها المتكرر في العديد من المناسبات إلى جانب شريك حياتها كريستيانو رونالدو، الذي يحرص دائمًا على وجودها معه في كل اللحظات المهمة.

ظهور جورجينا رودريجز مع رونالدو في البيت الأبيض

وظهرت جورجينا مؤخرا برفقة الدون خلال زيارتهما للبيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما اعتادت جورجينا مشاركة رونالدو الكثير من لحظاته السعيدة والمهمة، فشاهدنا وجودها الدائم في حفلات تسليم الجوائز التي حصل خلالها كريستيانو على العديد من التكريمات.

ورافقته أيضا في عدد من المباريات المهمة، سواء مع منتخب البرتغال أو مع نادي النصر السعودي.

وتتميز دائمًا بإطلالتها الساحرة واللافتة في كل ظهور لها مع الدون، حيث تخطف أنظار العالم بأناقتها وتألقها المستمر.

وكان أول ظهور رسمي لها مع "الدون" في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 2017، عندما توج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم.

كما ظهرت أيضا في حفل تقديم رونالدو مع نادي النصر السعودي، حيث شاركته هي وأطفالهما في حفل ضخم يليق بالأسطورة البرتغالية.

وظهرت جورجينا كذلك مع الدون في حفل جوائز "جلوب سوكر" الذي أقيم في دبي عام 2024، حيث نال رونالدو جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.