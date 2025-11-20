بعد البيت الأبيض.. 23 صورة لـ ظهور جورجينا رودريجز مع رونالدو في مناسبات

"بعد تصريحاته عن الخطيب".. 13 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة ربيع ياسين

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها زيادة محمود الخطيب رئيس الأهلي إلى سفير الإمارات بالقاهرة، وشكوى حارس مرمى الزمالك لناديه السابق.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

8 صور من زيارة الخطيب للسفير الإماراتي في القاهرة

أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، زيارة رسمية إلى مقر إقامة حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدي القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بعد انتهاء مشاركة الأحمر في بطولة كأس السوبر المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

المغرب تهيمن على جوائز "الأفضل في إفريقيا 2025" وتحصد 6 ألقاب

شهد حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الإفريقية لعام 2025 تألقًا لافتًا للكرة المغربية، بعدما نجحت في حصد ست جوائز رئيسية، في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، بمدينة الرباط.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بخصوص الراحل محمد صبري.. 4 قرارات من الكاف في مباراة الزمالك المقبلة

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مساء اليوم الأربعاء على طلب إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بخصوص تكريم النجم الراحل محمد صبري لاعب القلعة البيضاء الأسبق، والذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

المهدي سليمان حارس الزمالك يعلن شكوى فريقه السابق.. ما القصة؟

أصدر المهدي سليمان حارس مرمي نادي الزمالك الحالي والاتحاد السكندري السابق، بيانًا قويًا مساء اليوم الأربعاء، وذلك فيما يخص أزمة مستحقاته لدي زعيم الثغر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

نجل محمد صبري يكشف تفاصيل أول زيارة له لنادي الزمالك بعد رحيل والده

روي آسر محمد صبري، نجل نجم الزمالك الراحل الكابتن محمد صبري، عن تجربته الأولى داخل القلعة البيضاء بعد رحيل والده.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بعد الظهور في حفل الكاف".. 15 صورة لأبرز لحظات شيكابالا مع زوجته

خطف سارة زوجة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمود عبد الرازق شيكابالا، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها معه في حفل جوائز الأفضل بأفريقيا أمس الأربعاء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ثلاثة أبناء بينهم طيار ولاعب كرة.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة أحمد حسن

ظهر نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق أحمد حسن، أمس الأربعاء 19 نوفمبر الجاري، في حفل الاتحاد الأفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قليلة الظهور .. 10 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ياسين بونو حارس المغرب

غابت زوجة الحارس المغربي ياسين بونو، عن حفل توزيع جوائز الأفضل داخل القارة الأفريقية، الذي أقيم أمس الأربعاء بمدينة الرباط المغربية وسط الكثير من التساؤلات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الجمال عدي الكلام.. 9 صور لزوجة عواد والجمهور يعلق

نشرت زوجة محمد عواد المذيعة حنين خالد عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور لها.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

صحيفة ألمانية تهاجم محمد صلاح.. ما السبب؟

نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية هجوما على النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، وحملت صلاح مسؤولية ظهور فلوريان فيرتز بمستوى متدني منذ فترة انتقاله إلى فريق ليفربول في الصيف الماضي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.