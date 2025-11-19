مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح يهدي قميصه لصلاح محسن.. وناشئو الزمالك يلتفون حول بيزيرا

كتب : هند عواد

12:01 ص 19/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ظهور المصرية سارة عصام الأول مع هال سيتي الإنجليزي
  • عرض 12 صورة
    فريق G بقميص عليه صورة محمد صبري
  • عرض 12 صورة
    محمد الشناوي يحتفل مع مصطفى شوبير
  • عرض 12 صورة
    محمد الشيبي ينشر دعاء
  • عرض 12 صورة
    محمد شحاتة يهنئ ناصر منسي بعيد ميلاده
  • عرض 12 صورة
    محمد صبحي ينشر صورته مع مصطفى شوبير
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح يهدي قميصه لصلاح محسن
  • عرض 12 صورة
    محمد مسعد يحتفل بظهوره مع منتخب مصر الثاني
  • عرض 12 صورة
    ناشئو الزمالك يلتفون حول خوان بيزيرا
  • عرض 12 صورة
    باسم مرسي يحتفل يانضمامه إلى المجد الليبي
  • عرض 12 صورة
    الفلسطينية نادين محمد لاعبة الأهلي تشارك تصريحات مواطنها عدي الدباغ لاعب الزمالك

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

احتفل باسم مرسي لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، بالانتقال إلى المجد الليبي، ونشر مقطع الفيديو الخاص بتقديم الصفقة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وشاركت الفلسطينية نادين محمد لاعب سيدات الأهلي لكرة القدم، تصريحات مواطنها عدي الدباغ لاعب الزمالك، ونشر محمد الشناوي حارس مرمى الأحمر، صورته مع زميله بالفريق مصطفى شوبير، بعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي.

وهنأ محمد شحاتة لاعب الزمالك، زميله بالفريق ناصر منسي، بعيد ميلاده، ونشر محمد صبحي حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، صورته أثناء الاحتفال مع مصطفى شوبير.

وأهدى الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قميصه لصلاح محسن، لاعب المصري البورسعيدي، خلال معسكر منتخب مصر الحالي.

والتف ناشئو الزمالك، حول البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أثناء وجوده بمقر النادي.

اقرأ أيضًا:

بعد غضبه من منتقديه .. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟

شبيبة القبائل: لابد من الاعتراف أننا كنا نخشى مواجهة الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم صلاح محسن الزمالك باسم مرسي المجد الليبي

