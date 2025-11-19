بعد البيت الأبيض.. 23 صورة لـ ظهور جورجينا رودريجز مع رونالدو في مناسبات

"بعد تصريحاته عن الخطيب".. 13 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة ربيع ياسين

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

احتفل باسم مرسي لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، بالانتقال إلى المجد الليبي، ونشر مقطع الفيديو الخاص بتقديم الصفقة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وشاركت الفلسطينية نادين محمد لاعب سيدات الأهلي لكرة القدم، تصريحات مواطنها عدي الدباغ لاعب الزمالك، ونشر محمد الشناوي حارس مرمى الأحمر، صورته مع زميله بالفريق مصطفى شوبير، بعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي.

وهنأ محمد شحاتة لاعب الزمالك، زميله بالفريق ناصر منسي، بعيد ميلاده، ونشر محمد صبحي حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، صورته أثناء الاحتفال مع مصطفى شوبير.

وأهدى الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قميصه لصلاح محسن، لاعب المصري البورسعيدي، خلال معسكر منتخب مصر الحالي.

والتف ناشئو الزمالك، حول البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أثناء وجوده بمقر النادي.

اقرأ أيضًا:

بعد غضبه من منتقديه .. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟



شبيبة القبائل: لابد من الاعتراف أننا كنا نخشى مواجهة الأهلي



