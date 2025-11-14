مع لاعب بيراميدز.. كيف يقضي إمام عاشور فترة التوقف الدولي؟

تلقى المنتخب المصري هزيمة مفاجأة اليوم أمام نظيره منتخب أوزاكستان، بنتيجة هدفين دون مقابل، في نصف نهائي بطولة كأس العين الدولية الودية.

وبهذه النتيجة، نجح منتخب أوزباكستان في الصعود إلى نهائي بطولة العين الودية الدولية، فيما يخوض منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث أمام نظيره منتخب كاب فيردي.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العين الودية الدولية، رفقة كلا من، إيران، الرأس الأخضر (كاب فيردي) وأوزباكستان.

ولم يظهر المنتخب الوطني، بمستوى جيد خلال مباراة أوزباكستان اليوم، مما أثار استياء وقلق الكثير من الجماهير المصرية، خاصة وأن المنتخب يستعد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، في ديسمبر المقبل.

وتوالت التعليقات الكوميدية من قبل الجماهير، على أداء الفراعنة في مباراة اليوم، منها أحد المتابعين الذي نشر صورة كتب عليها: "أنا بقترح نروح كأس الأمم بالمنتخب التاني، أو ننسحب علشان مينفعش نروح بالأداء ده".

وعلى الجانب الآخر، علق أحد المتابعين على الأداء، بطريقة كوميدية أيضًا، مشاركا صورة من اللقاء وكتب: "لو ملناش في الرياضة نحول أدبي".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وهزيمة منتخب مصر أمام أوزباكستان، في بطولة العين الودية الدولية.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة منتخب مصر أمام أوزباكستان، بمطالعة الألبوم أعلاه:

