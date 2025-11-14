مع لاعب بيراميدز.. كيف يقضي إمام عاشور فترة التوقف الدولي؟

موعد ومكان صلاة الجنازة على محمد صبري لاعب الزمالك السابق

أعلن أمير عزمي مجاهد مدرب مالية كفر الزيات، موعد ومكان صلاة الجنازة على محمد صبري، لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير في التجمع الخامس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هدف في القمة ومزاملة أساطير.. قصة أسطورة الزمالك محمد صبري قبل الوفاة

شهد اليوم الجمعة رحيل محمد صبري، نجم الزمالك السابق، بعد تعرضه لحادث أليم أسفر عن وفاته، ليفجع الوسط الرياضي برحيل أحد أبرز رموز الجيل الذهبي للفريق الأبيض.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصرع نجم الزمالك السابق محمد صبري في حادث

لقي محمد صبري، نجم نادي الزمالك السابق، مصرعه في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة وذلك إثر حادث بالتجمع الخامس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هل يغيب رونالدو عن أول مباراة للبرتغال في مونديال 2026؟

شهدت مباراة منتخب البرتغال أمام جمهورية أيرلندا، أمس الخميس، في تصفيات كأس العالم 2026، طرد النجم كريستيانو رونالدو لأول مرة في مسيرته الدولية مع المنتخب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مناسبة سعيدة.. ما سر تأخر رياض محرز عن الانضمام لمعسكر الجزائر؟

تأخر النجم الجزائري رياض محرز عن الالتحاق بمعسكر منتخب بلاده، بعد تلقيه نبأً عائليًا سارًا تمثل في استقبال مولود جديد من زوجته البريطانية تايلور وارد، قبل أيام من التحاقه بصفوف المنتخب خلال التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تمثال بالكامب نو".. تكريم تاريخي منتظر لليونيل ميسي في برشلونة

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن نية النادي الكتالوني إقامة تمثال تكريمي لأسطورته ليونيل ميسي في ملعب سبوتيفاي كامب نو، تأكيداً على مكانته التاريخية في مسيرة الفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المنتخب الإنجليزي يستعين بـ "أحذية الأعصاب".. ما القصة؟

خلال الفترة الأخيرة انتشرت الأحذية الرياضية الحديثة لزيادة سرعة اللاعبين والرياضيين المحترفين، ولكن لم نسمع من قبل عن أحذية مخصصة لضبط الحالة الذهنية استنداً إلى "علوم الأعصاب".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"صرخة تضامن".. جوارديولا يدعو الجماهير لحضور مباراة فلسطين في برشلونة

واصل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، دعمه للقضية الفلسطينية، من خلال مناشدته للجماهير بالحضور بكثافة في مباراة فلسطين ضد كتالونيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد احتفاله بخطوبتهما.. من هي جوليان الجباس خطيبة عمر مرموش؟

احتفل الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق مانشستر سيتي بحفل خطوبته على جوليان الجباس، وذلك بعد صداقة طويلة جمعت بينهما.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وكيل حامد حمدان يكشف لمصراوي تفاصيل مفاوضات الأهلي والزمالك مع اللاعب

كشف سمير الحاوي وكيل أعمال الفلسطيني حامد حمدان، عن آخر التطورات الخاصة بانتقال اللاعب إلى نادي الزمالك، وحقيقة دخول الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا