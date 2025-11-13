مباريات الأمس
3 صور لجمال عبد الحميد وزوجته في حفل زفاف محمد غانم

كتب : مصراوي

03:00 ص 13/11/2025
    جمال حمزة

شارك زوجة جمال حمزة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، مجموعة من الصور لها رفقته خلال تواجدهما في حفل زفاف الإعلامي محمد غانم، يوم الثلاثاء الماضي.

ونشرت جهاد عرابي، عدد من الصور خلال تواجدها رفقة زوجها في حفل الزفاف، بجانب ظهور مجموعة من نجوم الرياضية، إذ تواجد عدد من اللاعبين القدامى، مثل أحمد جعفر، عمرو الدسوقي وغيرهم من النجوم.

وأقيم حفل زفاف الإعلامي الرياضي محمد غانم يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 نوفمبر الجاري، بحضور عدد من نجوم الرياضة والفن في مصر.

وكان محمد غانم، عقد الجمعة الموافق 24 أكتوبر الماضي، حفل عقد قرانه في أحد الفنادق المطلة على الأهرامات، في حفل بسيط ضم عدد من أفراد العائلة.

ويذكر أن زوجة محمد غانم، هى المغنية والفنانة المصرية هايدي موسى، التي تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2018.

جمال حمزة وزوجته نادي الزمالك حفل زفاف محمد غانم

