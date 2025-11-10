تعليق مفاجيء من زوجة محمد عواد على هدف بن شرقي في الزمالك

حرصت ملك أحمد زوجة نجم نادي الزمالك حسام عبد المجيد، على دعم زوجها، بعد هزيمة فريقه أمس أمام الأهلي، في نهائي بطولة السوبر المصري.

وكان الزمالك تلقى الهزيمة أمس أمام نظيره الأهلي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات نهائي السوبر المصري، الذي أقيم على ملعب "محمد بن زايد".

ونشرت زوجة حسام عبد المجيد، مجموعة من الصور لهما معا وعلقت "أرى ذلك، الإرهاق في عينيك، والثقل الذي تحمله في صمت. كيف تستمر في الظهور، حتى عندما لا يصفق أحد، حتى عندما تشعر وكأن لا أحد يراك ولكنني أراه".

وأضاف: "أرى كيف تحافظ على تماسك كل شيء في حياتك، كيف تحمي ما بنيته، كيف تختارنا مرارًا وتكرارًا حتى في الأيام الصعبة، أنت الهدوء في الفوضى، المكان الذي نهبط فيه عندما يبدو العالم صاخبًا للغاية".

وتابع: "حظ سيء يا حبيبي، لا أقول ذلك بما فيه الكفاية، ولكن شكرًا لك".

وتعرض حسام عبد المجيد لضغط كبير خلال الفترة الماضي، خاصة بعد انتشار الكثير من الأخبار التي تشير إلى رغبته في الرحيل عن الفارس الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

