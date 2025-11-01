فريال أشرف تعلق على مشاركتها في العرض التقديمي للمتحف المصري الكبير

"لحظة فخر لا تُنسى".. فريدة عثمان تعلّق على مشاركتها في افتتاح المتحف المصري

احتفل حسب منتخب مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحدث العالمي الجاري، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشر حسب منتخب مصر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور للاعبين مع تعليق:"منتخب الفراعنة".

وظهر بالصور كلاً من محمد صلاح نجم ليفربول، عمر مرموش، رامي ربيعة، محمود حسن تريزيجيه، ومحمد عبدالمنعم.

يُذكر أن الحفل الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير انطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، واستمر لمدة ساعتين.