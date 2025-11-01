مباريات الأمس
حساب منتخب مصر يحتفي بالمتحف المصرى الكبير بنجوم الفراعنة

كتب- نهى خورشيد:

10:07 م 01/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نجوم منتخب مصر بالزي الفرعوني
  • عرض 5 صورة
    نجوم منتخب مصر بالزي الفرعوني
  • عرض 5 صورة
    نجوم منتخب مصر بالزي الفرعوني
  • عرض 5 صورة
    نجوم منتخب مصر بالزي الفرعوني

احتفل حسب منتخب مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحدث العالمي الجاري، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشر حسب منتخب مصر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور للاعبين مع تعليق:"منتخب الفراعنة".

وظهر بالصور كلاً من محمد صلاح نجم ليفربول، عمر مرموش، رامي ربيعة، محمود حسن تريزيجيه، ومحمد عبدالمنعم.

يُذكر أن الحفل الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير انطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، واستمر لمدة ساعتين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نجوم منتخب مصر بالزي الفرعوني محمد صلاح محمد عبد المنعم منتخب مصر عمر مرموش حمود حسن تريزيجيه

