حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على حساب نظيره المنتخب الجيبوتي أمس، نتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذا الفوز، ضمن المنتخب الوطني التأهل بشكل رسمي، إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وربع المنتخب المصري رصيده من النقاط في مجموعته بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، إلى النقطة رقم 23 في صدارة جدول ترتيب المجموعة وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز المنتخب المصري على حساب جيبوتي، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على حساب جيبوتي بثلاثية نظيفة، في تصفيات كأس العالم، بمطالعة الألبوم أعلاه:

