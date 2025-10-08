مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 3
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 2
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

2 3
20:15

السعودية

زيارة خاصة من سيد عبد الحفيظ إلى حسن شحاتة في المستشفى

كتب : يوسف محمد سعيد

07:31 م 08/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حسن شحاتة (2)
  • عرض 5 صورة
    حسن شحاتة (1)
  • عرض 5 صورة
    حسين شحاتة وسيد عبد الحفيظ
  • عرض 5 صورة
    سيد عبد الحفيظ_1

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي في الفترة المقبلة، على زيارة حسن شحاتة أسطورة الكرة المصرية ونادي الزمالك، للاطمئنان على حالته الصحية.

وكان حسن شحاتة تعرض إلى أزمة صحية طارئة، خلال الفترة الماضية، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات في القاهرة.

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، صورة لسيد عبد الحفيظ رفقة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال زيارتهما للمدرب التاريخى للفراعنة حسن شحاتة.

والجدير بالذكر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كان قد حرص على زيارة شحاتة يوم الإثنين الماضي، للاطمئنان على حالته الصحية.

سيد عبد الحفيظ النادي الأهلي حسن شحاتة محمود الخطيب

