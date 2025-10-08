زيارة خاصة من سيد عبد الحفيظ إلى حسن شحاتة في المستشفى

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي في الفترة المقبلة، على زيارة حسن شحاتة أسطورة الكرة المصرية ونادي الزمالك، للاطمئنان على حالته الصحية.

وكان حسن شحاتة تعرض إلى أزمة صحية طارئة، خلال الفترة الماضية، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات في القاهرة.

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، صورة لسيد عبد الحفيظ رفقة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال زيارتهما للمدرب التاريخى للفراعنة حسن شحاتة.

والجدير بالذكر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كان قد حرص على زيارة شحاتة يوم الإثنين الماضي، للاطمئنان على حالته الصحية.

