وجه البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة بعد التعادل اليوم أمام غزل المحلة بهدف لمثله في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر فيريرا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع رسالة:"لم تكن النتيجة المتوقعة اليوم.. سيطرنا على المباراة من البداية حتى النهاية، لكننا لم نحصل على النتيجة التي نستحقها، الأمر محبط جداً، لكن الأخطاء جزء من اللعبة".

وأضاف: "اللاعبون بشر، وليسوا روبوتات.. جميعنا نرتكب أخطاء، وأنا فخور جداً بما قدمه اللاعبون حتى الآن، وبالتأكيد سنُكافأ قريباً".

وأتم بتوجيه رسالة إلى جماهير الزمالك قائلا:"نحتاج دعمكم دائمًا".