حكيم زياش برفقة والدته في حفل تقديمه لاعباً بصفوف الوداد

اصطحب النجم المغربي حكيم زياش المنضم حديثاً إلى الفريق الأول لكرة القدم بالوداد، والدته خلال حفل تقديمه لاعباً في صفوف نادي الأمة.

والتقطت كاميرات الحفل صوراً لـ حكيم زياش مع والدته التى حملت قميصه مع الوداد، إذ سيرتدي مع الفريق الأحمر رقم 7.

وكان الوداد المغربي أعلن تعاقده مع زياش لاعب الدحيل القطري، في صفقة انتقال حر، وذلك بعقد لمدة موسم ونصف حتى 30 يونيو 2027.

وسبق وأن مثل زياش العديد من الأندية الأوروبية، وهم أياكس أمستردام وتشيلسي الإنجليزي، جلطة سراي التركي.