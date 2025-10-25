"رقم حققه مع برشلونة ومضاعفة الأهداف".. أبرز 10 إحصائيات ليونيل ميسي مع

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها حقيقة استقالة جون إدوارد، ومشاركة مصطفى محمد في فوز نانت الفرنسي.

أول تعليق من مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي بعد شائعة وفاته

علق مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، على شائعة وفاته، عقب نهاية مباراة فريقه أمام أربيل في الدوري العراقي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

هل تقدم جون إدوارد باستقالته بعد هجوم جماهير الزمالك؟.. مصدر مسؤول يرد

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك حقيقة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن تقديم جون إدوارد استقالته من منصبه كمدير رياضي بالنادي عقب مباراة ديكيداها الصومالي التي شهدت هجومًا جماهيريًا ضده.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بينهم المدرب وجون إدوارد".. جماهير الزمالك تهاجم مسؤولي النادي بقوة في مباراة ديكيداها

هاجمت جماهير نادي الزمالك، التي تواجدت لدعم الفريق أمام ديكيدياها الصومالي بكأس الكونفدرالية، المدير الفني للفريق يانيك فيريرا مطالبين برحيله عن الفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"طلعه بره يا عم خلي عندك دم".. جماهير الزمالك تهاجم لاعب فريقها مع أنباء رحيله للأهلي

شنت جماهير الزمالك المتواجدة في ملعب مباراة فريقه ونظيره ديكيداها الصومالي هجومًا قويًا على لاعب فريقها الشاب محمد السيد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"إيقاف ثنائي الأهلى وغرامة للجماهير".. رابطة الأندية تُعلن عقوبات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم الجمعة، قرارات لجنة المسابقات الخاصة بعقوبات الجولة الحادية عشرة من المرحلة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2025-2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الزمالك يكافئ نجمه بعد موقفه المفاجئ

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن اتخاذ مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب قراراً تجاه نجمه السابق حازم إمام بعد موقفه المميز بالنسبة لهم بعد رحيله عن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بحضور عضو الأهلي.. 8 صور من حفل زفاف نجل خالد الدرندلي

احتفل مساء أمس الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري، خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بحفل زفاف نجله أحمد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصطفى محمد يشارك في فوز نانت على باريس

فاز فريق نانت بهدفين مقابل هدف على مستضيفه باريس خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.