نايكي تخترع أول حذاء رياضي كهربائي في التاريخ

كتب - نهى خورشيد

أعلنت شركة نايكي إطلاق أول حذاء كهربائي ذكي في التاريخ، وذلك بهدف مساعدة المستخدمين على "التحرك بسرعة أكبر" مع جهد أقل.

ويحمل الحذاء الجديد من نايكي مسمى "مشروع أمبليفاي" "Project Amplify"، ومن المقرر أن يُطرح في الأسواق خلال ربيع عام 2026، وذلك دون الكشف عن سعر بيعه.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الحذاء تم تطويره باستخدام خوارزميات حركة متقدمة، تم تجريبها داخل مختبر الأبحاث الرياضية التابع لنايكي.

وخضع المشروع أيضاً لاختبارات مكثفة شارك فيها أكثر من 400 رياضي، قطعوا نحو 2.4 مليون خطوة، أي ما يعادل 12 ألف لفة على مضمار بطول 200 متر، وذلك بأستخدام تسع نسخ مختلفة من الحذاء التجريبي.

وأشارت التقارير أن الحذاء مكون من محرك خفيف وقوي، وحزام ناقل للطاقة، وبطارية قابلة لإعادة الشحن مدمجة في سوار حول الكاحل، يتكامل بسلاسة مع حذاء جري مصنوع من ألياف الكربون، يمكن استخدامه سواء بالهيكل الآلي أو بدونه.

كما يمنح مرتديه قدرة أكبر على المشي أو الجري لفترات أطول وبمجهود أقل، كما يسهل تسلق المرتفعات ويقلل من الإرهاق العضلي، إلى جانب ذلك تشير التقديرات الأولية إلى أنه قد يزيد المسافة التي يمكن قطعها بأكثر من 3 كيلومترات، مع تركيز خاص على العدّائين الذين يركضون الكيلومتر بين 6 و8 دقائق.

وفي سياق متصل، قال مايكل دوناجو، نائب رئيس قسم الابتكار الرياضي في نايكي: "بدأ مشروع أمبليفاي بسؤال بسيط، ماذا لو تمكّنا من إيجاد طريقة لمساعدة الرياضيين على الجري أسرع وأبعد، بطاقة أقل ومتعة أكبر؟".