"هزيل".. تعليق قوي من خالد الغندور على أداء الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

10:54 م 24/10/2025
أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، استيائه الشديد من أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الجمعة.

وكان الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره ديكيداها الصومالي، اليوم الجمعة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هو إيه المستوى الهزيل ده، عيب انتم الزمالك".

ونجح نادي الزمالك، في ضمان التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على حساب ديكيداها الصومالي، بسبعة أهداف دون مقابل، بمجموع المباراتين.

والجدير بالذكر، أن نادي الزمالك كان قد تمكن من تحقيق الفوز، على حساب ديكيداها، في مباراة الذهاب، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل.

الزمالك وديكيداها خالد الغندور كأس الكونفدرالية بطولة الكونفدرالية نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها

