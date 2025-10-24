لا يزال ميسي هو ميسي.. وهي العبارات التي وصفت بها صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية أرقام وإحصائيات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد إعلان ناديه إنتر ميامي الأمريكي تجديد عقده معه حتى 2028.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز 10 أرقام ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في 2025 بحسب إحصائيات"The Athletic" .

1- بتصدر ميسي حتى الآن جدول هدافي الدوري الأمريكي (MLS) بـ29 هدفاً، وهو أعلى رقم يسجله في موسمٍ دوري منذ موسم 2018-2019 مع برشلونة.

2- قدّم 16 تمريرة حاسمة في موسم 2024، وواصل الأداء الإبداعي في 2025 بصناعة 9 أهداف في آخر 8 مباريات فقط.

3- ثنائية بوسكيتس مع ميسي كانت الأكثر فاعلية في الدوري الأمريكي "6 أهداف مشتركة"، بفضل التمريرات البينية التي أعادت مشاهد برشلونة القديمة.

4- سجّل ميسي 8 أهداف من تمريرات بينية هذا الموسم أكثر من أي لاعب في أوروبا أو أمريكا.

5-شارك ميسي في قرابة 10 تسديدات لكل مباراة سواء بالتسديد، أو بالصناعة، أو بالتمرير قبل التسديدة "Pre-assist".

6-تفوّق على معدّل أهدافه المتوقّع بـ +6 أهداف، ليؤكد كفاءته الاستثنائية في استغلال الفرص وهي سمة ثابتة في مسيرته.

7-رغم غزارة أهدافه، لم يسجل ميسي أي هدف من داخل منطقة الست ياردات، واعتمد على الدقة والتسديد من الأطراف أو حافة المنطقة.

8-بحسب بيانات SkillCorner، كان ميسي ثاني أقل لاعب جرياً وأقلهم sprint بين جميع المهاجمين والأجنحة في الدوري الأمريكي.

9-منذ وصوله في منتصف 2023، ارتفع معدل تسجيل الفريق من 41 هدفاً إلى 81 هدفاً أي تضاعف خلال موسمين.

10-عندما لا يسجل، يصنع أو يسحب المدافعين نحوه، ما يفتح المساحات لزملائه.