"حب حياتي" 6 صور لاحتفال محمد بسام بالكريسماس مع زوجته
كتب : مصراوي
احتفل محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا الحالي بالكريسماس مع زوجته في أجواء رومانسية.
وشارك بسام صورا رومانسية لهما عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات، وعلق: "كل سنه و انتي معايا و جنبي و في ضهري يا روح قلبي و منوره عليا حياتي، حب حياتي".
يذكر أن محمد بسام لم ينضم لقائمة منتخب مصر المشاركة حاليا في بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب.
وشارك بسام مع المنتخب الثاني في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.