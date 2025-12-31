مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

رسالة حزينة من كهربا لامح الدولي في يوم ميلاده

كتب - محمد الميموني:

03:31 ص 31/12/2025 تعديل في 03:31 ص
حرص محمود كهربا لاعب القادسية الكويتي على الاحتفال بذكرى ميلاد الراحل أمح الدولي اليوم الخميس.

ذكرى ميلاد أمح الدولي

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع " إنستجرام" اليوم الخميس، صورة برفقة أمح الدولي، وكتب: "انهارده عيد ميلاد أمح اخويا وصاحبي وهو مش معايا وبنحتفل مع بعض بس هفضل فاكر كل ذكرى حلوة ليك معايا لحد ما نتقابل تاني كل سنة وانت طيب وفي مكان أحسن أنا عارف إنك معايا ديماً".

توفي محمد أحمد عبد الغني، المعروف بلقب "أمح الدولي"، أحد أشهر مشجعي النادي الأهلي المصري، بعد معاناة صحية امتدت لفترة طويلة.

