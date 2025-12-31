ظهرت في فيلم حين ميسرة.. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة عماد متعب

حرص محمود كهربا لاعب القادسية الكويتي على الاحتفال بذكرى ميلاد الراحل أمح الدولي اليوم الخميس.

ذكرى ميلاد أمح الدولي

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع " إنستجرام" اليوم الخميس، صورة برفقة أمح الدولي، وكتب: "انهارده عيد ميلاد أمح اخويا وصاحبي وهو مش معايا وبنحتفل مع بعض بس هفضل فاكر كل ذكرى حلوة ليك معايا لحد ما نتقابل تاني كل سنة وانت طيب وفي مكان أحسن أنا عارف إنك معايا ديماً".

توفي محمد أحمد عبد الغني، المعروف بلقب "أمح الدولي"، أحد أشهر مشجعي النادي الأهلي المصري، بعد معاناة صحية امتدت لفترة طويلة.