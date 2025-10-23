15 صورة ترصد لفتة إنسانية رائعة للأهلي تجاه مشجعه

في لقطة رائعة تظهر الجانب الإنساني في كرة القدم والرياضة بشكل عام، استقبل النادي الأهلي اليوم الخميس، أحد الأطفال الذين يستعدون للخضوع لعملية زرع نخاع.

وحضر الطفل "محمد أحمد مجدي"، الذي يستعد للسفر إلى الخارج، للخضوع لعملية "زرع نخاع"، صباح اليوم الخميس، إلى المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، التقط العديد من الصور رفقة نجوم الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي مجموعة من الصور لمحمد، خلال سيارة لتدريبات فريق الكرة، ووجهت رسالة خاصة له جاءت كالتالي: "نتمنى لك الشفاء العاجل، ننتظر عودتك أقوى".

وفي سياق متصل، نجح الأهلي أمس الأربعاء، في تحقيق الفوز على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره إيجل نوار البوروندي يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

