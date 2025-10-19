مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
02:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز مان يونايتد على ليفربول بالدوري؟ (كوميك)

كتب - يوسف محمد:

11:16 م 19/10/2025 تعديل في 20/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    568273592_1116985660585764_4735277493452206492_n_11zon_11zon
  • عرض 6 صورة
    كوميك (2)_3
  • عرض 6 صورة
    كوميك (3)_4
  • عرض 6 صورة
    كوميك (1)_2
  • عرض 6 صورة
    كوميك (4)_5

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى فريق ليفربول هزيمة مفاجأة اليوم الأحد على ملعبه، أمام نظيره مان يونايتد الإنجليزي، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتعرض فريق ليفربول للهزيمة أمام مانشستر يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتعد هذه المباراة الثالثة على التوالي، التي يتلقى فيها فريق ليفربول الهزيمة في الدوري الإنجليزي، حيث تلقى الهزيمة أمام كريستال بالاس في الجولة السادسة بالدوري.

واستمر الريدز في السقوط بالبريميرليج، بعدما تعرض للهزيمة بثنائية أمام تشيلسي في الجولة الماضية، بالإضافة إلى هزيمة اليوم أمام اليونايتد بالبريميرليج أيضًا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز مانشستر يونايتد على حساب ليفربول، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز مانشستر يونايتد على حساب ليفربول، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بمطالعة الألبوم أعلاه:

أقرأ أيضًا:

نقل نجم ريال مدريد الأسبق إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية

"بعد حديثه عن صلاح".. رد قوي من محمد أبو تريكة على لاعب تشيلسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة ليفربول ومان يونايتد سقوط ليفربول أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان