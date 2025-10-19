بيزيرا يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك بعد الفوز على ديكيداها

تلقى فريق ليفربول هزيمة مفاجأة اليوم الأحد على ملعبه، أمام نظيره مان يونايتد الإنجليزي، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتعرض فريق ليفربول للهزيمة أمام مانشستر يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتعد هذه المباراة الثالثة على التوالي، التي يتلقى فيها فريق ليفربول الهزيمة في الدوري الإنجليزي، حيث تلقى الهزيمة أمام كريستال بالاس في الجولة السادسة بالدوري.

واستمر الريدز في السقوط بالبريميرليج، بعدما تعرض للهزيمة بثنائية أمام تشيلسي في الجولة الماضية، بالإضافة إلى هزيمة اليوم أمام اليونايتد بالبريميرليج أيضًا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز مانشستر يونايتد على حساب ليفربول، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز مانشستر يونايتد على حساب ليفربول، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بمطالعة الألبوم أعلاه:

