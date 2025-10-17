كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الجمعة، عن قضية احتيال جديدة تمت عن طريقة رجل الأعمال الأمريكي جوش ووندر والخاصة باستثماراته في عدد من أندية كرة القدم الأوروبية.

ويعتبر ووندر الشريك المؤسس لشركة 777 Partners ومقرها مدينة ميامي الأمريكية، والتي تمتلك حصصاً في شركات وأندية رياضية من بينها نادي هيرتا برلين الألماني، جنوى الإيطالي، ستاندارد لييج البلجيكي، وفاسكو دا جاما البرازيلي، إضافة إلى شركة طيران أسترالية.

وأصدر المدعي العام الأمريكي لمقاطعة نيويورك الجنوبية جاي كلايتون بياناً لـ مكتب التحقيقات الفيدرالي قال خلاله:"وفقاً للاتهامات المقدمة، بشأن عملية احتيال وسرقة 500 مليون دولار من خلال رهن أصول لا تملكها الشركة، وتزوير بيانات مصرفية، وتقديم معلومات مالية مضللة حول وضع الشركة، قد تصل العقوبة القصوى لمعظم هذه التهم إلى السجن لمدة 20 عاماً".

والجدير بالذكر أن شركة 777 توسعت في مجال كرة القدم منذ عام 2021، بشراء حصص في أندية متعثرة مالياً بعد أزمة جائحة كورونا وتأثر الإيرادات بسبب المباريات بدون جماهير.