"قصص متفوتكش".. خطوبة لاعب الزمالك.. واحتفالات تأهل مصر لكأس العالم

"بقميص الأهلي".. رسالة خاصة من أحد الجماهير في ستاد القاهرة لحسن شحاتة

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث احتفل لاعبي وأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر بالتأهل لكأس العالم 2026، بجانب خطوبة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

الصورة الأولى من خطوبة نبيل عماد دونجا نجم الزمالك

احتفل مساء الأحد، نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بخطوبته من فتاة خارج الوسط الرياضي.

عناق تريزيجيه وإبراهيم عادل.. 20 صورة ترصد احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم

فاز منتخب مصر على نظيره غينيا بيساو بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة والأخير للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

طغت علامات الفرحة والسعادة على أجواء ستاد القاهرة الدولي، خلال احتفالات لاعبي منتخب مصر الأول والجماهير بالصعود إلى كأس العالم 2026.

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على غينيا بيساو؟ (كوميك)

تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب غينيا بيساو أمس الأحد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

الكرة بأسلوب المقاتلين.. أسرار أرتيتا وساوثجيت من داخل الجيش البريطاني

سواء كان الأمر يتعلق بجاريث الذي اصطحب فريقه الإنجليزي لكرة القدم في زيارة سرية إلى قوات مشاة البحرية الملكية أو كلايف وودوارد الذي فعل شيئًا مماثلاً مع فريق الرجبي الإنجليزي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن التقاطع بين الجيش والرياضة ليس بالأمر الجديد.

6 صور لمحمد صلاح وزوجته في مباراة مصر وغينيا بيساو

ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم وليفربول الإنجليزي، برفقة زوجته "ماجي" في مدرجات ستاد القاهرة لدعم ومتابعة مواجهة الفراعنة الأخيرة أمام غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

"ظهور إعلامي ودعم من المدرجات".. زوجات اللاعبين يدعمن منتخب مصر أمام غينيا بيساو

تساند عدد من زوجات لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم أزواجهن في المواجهة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام منتخب غينيا بيساو.

5 صور لتواجد جيس ثورب مدرب الأهلي في ستاد القاهرة لمتابعة مباراة مصر وغينيا

تواجد الدنماركي جيش ثورب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، على التواجد في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، لمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره غينيا بيساو، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

انضمام زوجة حسام عبد المجيد إلى فريق تغطية مباراة مصر وغينيا بيساو

انضمت ملك، زوجة حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، إلى الفريق الإعلامي لقناة أون تايم سبورتس، ضمن طاقم التغطية الخاصة بمباراة الفراعنة وغينيا بيساو، التي تُقام ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مشادة حادة بين حارس مرمى ليفربول السابق وكريستيانو رونالدو (فيديو)

دخل حارس مرمى ليفربول السابق، كيليهر، في مشادة كلامية حادة مع كريستيانو رونالدو قبل التصدي لركلة جزاء في مباراة البرتغال ضد إيرلندا.