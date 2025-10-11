"أثبت أنه أخ أكبر".. 21 صورة ترصد قوة علاقة محمد صلاح وأشقائه

"فيديو لتهنئة العروسين".. 5 صور من ظهور لاعبي الأهلي في أحد الأفراح

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها مكالمة أبو تريكة لحسن شحاتة، وسخرية أحمد فتحي من رئيس بيراميدز.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

أنس النجار يعلن حضور مباراة للأهلي وطلب خاص من أفشة.. والأخير يرد

أعلن الصحفي الفلسطيني آنس النجار اليوم الجمعة، قدومه إلى مصر في نهاية شهر أكتوبر الجاري، لمتابعة أحد مباريات النادي الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ضربة قوية للزمالك قبل مباراة ديكيداها

أكد مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الزمالك، غياب ثنائي الفريق عدي الدباغ وناصر منسي عن مباراتهم المقبلة أمام نظيرهم ديكيداها الصومالي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"ضربة في مقتل".. انتقاد قوي من رئيس قناة الأهلي الأسبق لصناع المحتوى المنتمين للنادي

انتقد محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، تناول بعض صناع المحتوى الأهلاوية للأخبار المتعلقة بإصابة بعض اللاعبين، ووصفها بأنها إصابات مزمنة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"كلمات جميلة".. مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل مكالمة أبو تريكة مع حسن شحاتة

كشف مهيب عبد الهادي مقدم برنامج اللعيب عبر قناة "إم بي سي مصر"، تفاصيل المكالمة التي جمعت بين محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق وحسن شحاتة المدير الفني للفراعنة، للإطمئنان على صحته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حسام حسن يوجه رسالة لكولر .. ما القصة؟

توجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بالشكر للمدير الفني السويسري السابق للنادي الأهلي مارسيل كولر بعد التهنئة التي نشرها الأخير لمنتخب مصر بمناسبة التأهل لكأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مشهد أحمد فهمي مع الخطيب ومرتضى وممدوح عيد يشعل مواقع التواصل

لفت أحمد فهمي الأنظار بشكل كبير في الفترة الماضية، بعد عرض مسلسله الجديد ابن النادي، الذي يتحدث عن الجانب الرياضي وطريقة إدارة الأندية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"أثبت أنه أخ أكبر".. 21 صورة ترصد قوة علاقة محمد صلاح وأشقائه

"بعتلك رسالة الصبح ياحبيبتي بطمن عليكي ممكن بس تردي عليها"، بهذه الكلمات مازح محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول شقيقته رحاب بالتعليق على أحد صورها بمنصة انستجرام لترد مازحة بـ "لا".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

7 صور من احتفال نادي الزمالك بذكرى انتصار أكتوبر

أقام نادي الزمالك حفلا وطنيا لاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصار الجيش المصري في حرب السادس من أكتوبر عام 1973.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي .. ما هو مركز صلاح ومرموش؟

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي 2025/26.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.