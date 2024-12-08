ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح في الجيم.. تريزيجيه رفقة أحمد عبد القادر.. الحضري وزوجته في العمرة

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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في الجيم.

وشارك نجم منتخب مصر ونادي الريان القطري محمود حسن تريزيجيه، متابعيه عبر موقع "إنستجرام"، صورة له رفقة أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري.

وقام جود بيلينجهام لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحرص رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

كما نشر رضا سليم لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه بمنح قميصه لأحد المشجعين.

وواصل عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، نشر صورة له رفقة زوجته، خلال قيامهم بأداء مناسك العمرة.

ونشر ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في مباراة الفريق أمام أورلاندو بيراتس.

وقام وسام أبو علي بنشر صورة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يتواجد بها رفقة ليونيل ميسي.

وشارك كريم بنزيما نجم اتحاد جدة السعودي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال احتفاله بهدفه في مرمى النصر بالدوري السعودي.



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