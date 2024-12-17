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جاءت نتيجة عينة تحليل المواد المحظورة للاعب تشيلسي ميخايلو مودريك سلبية.

وأعلن اللاعب عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يكن على علم بتناول أي مواد محظورة، ويعمل مع فريقه القانوني للتحقق من ذلك.

قصة حب ميخايلو مودريك

تجمع علاقة حب بين لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي وعارضة الأزياء الروسية فيوليتا، فمن هي؟

أبرز المعلومات عن صديقة ميخايلو مودريك

ولدت في 18 يونيو 1995 في روسيا

تكبر فيوليتا جراتشيفا صديقها ميخايلو مودريك بـ 6 سنوات، حيث ولد مودريك في يناير2001.

تشتهر عارضة الأزياء الروسية بقيامها برحلات لأماكن مختلفة وشهيرة مثل، باريس وأبو ظبي وجزر المالديف وإيبيزا وغيرها.

وتتابع عارضة الأزياء الروسية نادي تشيلسي على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى جورجنيا صديقة كريستيانو رونالدو وهي صديقتها.