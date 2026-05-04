حملة مرورية مكبرة بحدائق أكتوبر لإعادة الانضباط

كثّفت الإدارة العامة لمرور الجيزة في إطار توجيهات اللواء مصطفى إبراهيم، مدير الإدارة، من تواجدها الميداني بشوارع ومحاور مدينة حدائق أكتوبر، في إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية.

وشهدت المدينة انتشارًا مروريًا مكثفًا بقيادة اللواء عادل الشاذلي، وكيل مرور الجيزة لقطاع أكتوبر، والعقيد محمود عبد الوهاب، مدير إدارة مرور ٦ أكتوبر، مع تنفيذ حملات لضبط المخالفات، والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على حركة السير، خاصة الظواهر السلبية التي تمثل خطرًا مباشرًا على سلامة المواطنين.

وتستهدف الحملات رصد ومنع السير عكس الاتجاه، والحد من الانتظار العشوائي، وضبط السرعات الزائدة، إلى جانب مواجهة كافة السلوكيات المرورية الخاطئة التي تتسبب في الحوادث والتكدسات.

وشدد رجال المرور أن الالتزام بالقواعد المرورية يمثل عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشددة على أن تحقيق الانضباط المروري مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود مستمرة لخلق بيئة مرورية آمنة ومنظمة بالمدينة بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة داخل المدينة.