مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

رضا عبد العال ينتقد عبر مصراوي تعيين الغازي وناجي حكام لمباراتي الأهلي والزمالك

كتب : محمد الميموني

11:31 م 04/05/2026 تعديل في 05/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رضا عبد العال (4)
  • عرض 3 صورة
    رضا عبد العال (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث لاعب الزمالك والأهلي السابق رضا عبد العال، عن مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وقال رضا عبد العال عبر تصريحات خاصة لمصراوي: "نفسي أفهم حاجة، هو مفيش غير محمود ناجي و محمد الغازي، أكيد في حكام كتير جداً، مش فاهم كل مباريات الأهلي والزمالك هما نفس الحكام؟".

وأضاف عبد العال: "عندنا في لجنة الحكام أكتر من 100 حكم مفيش غير دول يحكموا للأهلي والزمالك وبرضه ماتش بيراميدز والزمالك الأخير كان بيحكمه محمود ناجي" مطالبا اللجنة: "غيروا بقى.. مش فاهم في إيه؟.

جدير بالذكر أن لجنة الحكام المصرية أعلنت عن طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة في الجولة السادسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري بقيادة محمد الغازي.

بينما يقود مباراة الأهلي وإنبي محمود ناجي في الجولة السادسة من المرحلة النهائية بتتويج الدوري المصري

اقرأ ايضاً:

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة السادسة لمرحلة الحسم

الاتحاد السكندري ينعى علي ماهر أحد مشجعي النادي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لجنة الحكام الدوري المصري الأهلي الزمالك رضا عبد العال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجأة للمواطنين.. مصدر لمصراوي: تشغيل المونوريل مجانًا في أول 3 أيام
أخبار مصر

مفاجأة للمواطنين.. مصدر لمصراوي: تشغيل المونوريل مجانًا في أول 3 أيام

مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم
رياضة محلية

مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم
رضا عبد العال ينتقد عبر مصراوي تعيين الغازي وناجي حكام لمباراتي الأهلي
رياضة محلية

رضا عبد العال ينتقد عبر مصراوي تعيين الغازي وناجي حكام لمباراتي الأهلي
مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)
علاقات

مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)

جمال شعبان يحذر هؤلاء المرضى من التوقف عن هذه الأدوية
نصائح طبية

جمال شعبان يحذر هؤلاء المرضى من التوقف عن هذه الأدوية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إصابة 3 ركاب.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار أسوان
تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن التشريع الجديد؟
في هذه الحالة.. قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر