دون ستوديو.. تردد القناة المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026 على

توقع الذكاء الاصطناعي المنتخب العربي صاحب أول فوز في كأس العالم 2026، عقب انتهاء الجولة الأولى دون تحقيق أي انتصار.

وغاب الانتصار عن 8 مباريات خاضتها المنتخبات العربية في الجولة الأولى من كأس العالم، إذ تعادل كل من قطر والسعودية ومصر والمغرب، وخسر كلٌّ من تونس والعراق والأردن والجزائر.

الذكاء الاصطناعي يتوقع صاحب أول فوز للعربي في كأس العالم

استخدم مصراوي 3 أدوات ذكاء اصطناعي لتوقع المنتخب العربي صاحب أول انتصار في كأس العالم 2026، وحصل منتخب المغرب على النسبة الأكبر.

وترى أداة ChatGPT، أن منتخب المغرب هو المرشح الأقرب ليكون أول منتخب عربي يحقق الفوز في كأس العالم 2026، إذ أن مباراته المقبلة أمام اسكتلندا، والتي تبدو أقل صعوبة من مباريات المنتخبات العربية الأخرى.

ورشح ChatGPT، منتخب مصر الذي يصطدم بنيوزيلندا ليصبح ثاني منتخب عربي يحقق الانتصار في كأس العالم 2026.

وتصل نسبة فوز المغرب إلى 35-40%، ثم مصر بنسبة 25-30%، ثم السعودية بنسبة 15-20%.

الأداة الثانية هي gemini، ورشحت تحقيق منتخب قطر لأول فوز للعرب في المونديال، إذ أنه اللقاء الأقرب زمنيا.

ويلتقي منتخب قطر منتخب كندا، فجر يوم الجمعة 19 يونيو، بعد تعادل مع سويسرا، ويمتلك فرصة حقيقية ليكون أول منتخب عربي يحقق الفوز.

وترى أداة gemini، أن منتخب المغرب هو المرشح الثاني، إذ أنه يلعب فجر السبت 20 يونيو، ويعتبر الأعلى حظوظا فنيا، بعد تعادل مع البرازيل.

ورشحت أداة Grok، منتخب المغرب لتحقيق الفوز الأول للعرب في المونديال، بنسبة 50-55% أو أكثر، يليه منتخب مصر.

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